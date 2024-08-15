Вестник Кавказа

Попасть в Таганрог из Ростова можно будет по воде

Штурвал на яхте
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Судна на подводных крыльях начнут курсировать между Ростовом и Таганрогом уже в этом году. Водные перевозки в регионе возобновляются спустя 30 лет.

В 2024 году Ростовская область запустит между региональным центром и Таганрогом судна на подводных крыльях.

"К концу года будет налажена перевозка по маршруту Ростов-на-Дону - Таганрог"

– замглавы региона Александр Скрябин

Перевозка пассажиров в Азово-Донском бассейне запущена спустя три десятилетия. Сейчас попасть из Ростова-на-Дону можно в Багаевскую и Семикаракорск. Водный транспорт пользуется популярностью россиян. Вскоре регион приобретет новое судно на подводных крыльях, будут запущены рейсы в приморский Таганрог.

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