Попасть в Таганрог из Ростова можно будет по воде

Судна на подводных крыльях начнут курсировать между Ростовом и Таганрогом уже в этом году. Водные перевозки в регионе возобновляются спустя 30 лет.

В 2024 году Ростовская область запустит между региональным центром и Таганрогом судна на подводных крыльях.

"К концу года будет налажена перевозка по маршруту Ростов-на-Дону - Таганрог"

– замглавы региона Александр Скрябин

Перевозка пассажиров в Азово-Донском бассейне запущена спустя три десятилетия. Сейчас попасть из Ростова-на-Дону можно в Багаевскую и Семикаракорск. Водный транспорт пользуется популярностью россиян. Вскоре регион приобретет новое судно на подводных крыльях, будут запущены рейсы в приморский Таганрог.