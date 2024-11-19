Вестник Кавказа

Ставропольский край принял почти 8 млн туристов с начала года

Железноводск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье с начала года посетило около 8 млн человек. Примерно 2% туристов прибыли из других стран, основной турпоток - внутренний.

Более 7,7 млн туристов отдохнули в этом году в Ставропольском крае с января по октябрь, говорится в сообщении министерства туризма и оздоровительных курортов края.

"Примерно 40% из них - это молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (около 3 млн человек). Также отдых на Ставрополье предпочитают люди среднего возраста - это еще около 2,5 млн"

– ведомство

Также курорты края приняли миллион пожилых туристов и около 400 тыс детей, отдыхавших на Ставрополье в рамках детских групповых поездок. Основной турпоток в регион составляют гости из других регионов России, но есть и иностранные туристы: из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Турции, Беларуси. На иностранцев приходится около 2% турпотока региона.

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