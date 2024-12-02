Вестник Кавказа

Израиль нанес удары по флоту Сирии

Израиль нанес удары по флоту Сирии
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Израиль продемонстрировал новой власти в Дамаске военную мощь: ВМС страны нанесли удары по флоту Сирии.

Военно-морской флот Израиля атаковал сирийские военные корабли. Об этом заявил глава оборонного ведомства Тель-Авива Исраэль Кац. 

"Ночью военно-морские силы с большим успехом действовали с целью уничтожения флота Сирии. Я предупреждаю представителей повстанцев в Сирии - тот кто пойдет по пути Асада, закончит так же, как Асад"

– Исраэль Кац

Министр обороны Израиля также заявил, что страна немедленно отреагирует на любые попытки дестабилизации со стороны радикальных группировок в Сирии.    

Отметим, что израильские войска оставили буферную зону на Голанских высотах в районе провинции Кунейтра и выдвинулись в сторону Дамаска. Сейчас ЦАХАЛ стоит в 20 км от столицы Сирии. Израиль также нанес воздушные удары по оставленным складам сирийской армии.

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