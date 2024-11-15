В Железноводске отключат воду в четверг

Завтра в Железноводске частично будет отключено водоснабжение. Воды не будет почти весь день: с 09.00 до 20.00, как в городе так и в поселке Железноводский.
Ограничение водоснабжения запланировано на 12 декабря в городе Железноводске, предупреждает Ставрополькрайводоканал.
Отключение затронет 460 абонентов.
«Территориально - это частично улицы города Железноводска Развальская, Проскурина, Суворова, Октябрьская, пер. Западный. Улицы поселка Железноводский Лермонтова, Садовая, Рябиновая, Восточная, Цветочная, Мира, Солнечная, Горная, переулок Октябрьский, Кутузова»
– водоканал
Отключение начнется в 09.00, вернуть водоснабжение коммунальщики планируют к 20.00. За это время планируется заменить ветхий участок водопровода по улице Проскурина.
Для населения будет организован подвоз воды по заявкам.