Вестник Кавказа

В Железноводске отключат воду в четверг

В Железноводске отключат воду в четверг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завтра в Железноводске частично будет отключено водоснабжение. Воды не будет почти весь день: с 09.00 до 20.00, как в городе так и в поселке Железноводский.

Ограничение водоснабжения запланировано на 12 декабря в городе Железноводске, предупреждает Ставрополькрайводоканал.

Отключение затронет 460 абонентов.

«Территориально - это частично улицы города Железноводска Развальская, Проскурина, Суворова, Октябрьская, пер. Западный. Улицы поселка Железноводский Лермонтова, Садовая, Рябиновая, Восточная, Цветочная, Мира, Солнечная, Горная, переулок Октябрьский, Кутузова»

– водоканал

Отключение начнется в 09.00, вернуть водоснабжение коммунальщики планируют к 20.00. За это время планируется заменить ветхий участок водопровода по улице Проскурина.

Для населения будет организован подвоз воды по заявкам.

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