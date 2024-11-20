Авария отключила воду в Железноводске

Порядка 600 абонентов лишились водоснабжения в Железноводске. Причина – аварийная ситуация на водоводе.

На линиях водоснабжения в Железноводске на Ставрополье случилась авария. По этой причине без подачи воды остались около 600 абонентов, передали в Ставрополькрайводоканале.

«Снижено давление и временно прекращена подача воды для 600 абонентов»

- ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Работы по ликвидации аварии завершат примерно к 8 вечера.

Напомним, что в течение недели на Ставрополье наблюдался ряд аварий на энергосетях: 28 ноября около 13 тыс абонентов в Кочубеевском и Предгорном округах остались без света. Причиной этого стала непогода в виде снегопада.