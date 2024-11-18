Снегопад закрыл туристическую тропу в Железноводске

В Железноводске пришлось перекрыть путь на Лермонтовский терренкур. Причина – сильный снегопад, из-за которого могут обрушиться деревья.

Лермонтовский терренкур в Железноводске закрыт для посещения из-за длительного снегопада, передал глава города Евгений Бакулин.

«В Железноводске в связи с погодными условиями, временно перекрыли Лермонтовский терренкур»

- Евгений Бакулин

Решение о временном закрытии тропы связано с возможностью падения деревьев из-за налипания снега, передал мэр.

Он также попросил жителей города и его гостей воздержаться от посещения терренкура в течение следующих 24 часов.

Напомним, что на Северный Кавказ обрушилась непогода. В самом Ставропольском крае будет идти мокрый снег, из-за чего местами может образоваться гололедица. Такая погода продлится до конца рабочей недели.