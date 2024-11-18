Вестник Кавказа

Снегопад закрыл туристическую тропу в Железноводске

Снегопад закрыл туристическую тропу в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Железноводске пришлось перекрыть путь на Лермонтовский терренкур. Причина – сильный снегопад, из-за которого могут обрушиться деревья.

Лермонтовский терренкур в Железноводске закрыт для посещения из-за длительного снегопада, передал глава города Евгений Бакулин.

«В Железноводске в связи с погодными условиями, временно перекрыли Лермонтовский терренкур»

- Евгений Бакулин

Решение о временном закрытии тропы связано с возможностью падения деревьев из-за налипания снега, передал мэр.

Он также попросил жителей города и его гостей воздержаться от посещения терренкура в течение следующих 24 часов.

Напомним, что на Северный Кавказ обрушилась непогода. В самом Ставропольском крае будет идти мокрый снег, из-за чего местами может образоваться гололедица. Такая погода продлится до конца рабочей недели.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье

На Ставрополье начнут выращивать бананы

На Ставрополье начнут выращивать бананы

ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек на Ставрополье

ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек на Ставрополье

В Кисловодске &quot;заминировали&quot; больницу и санаторий

В Кисловодске "заминировали" больницу и санаторий

Электричка Минводы – Кисловодск стала самой популярной на Северном Кавказе

Электричка Минводы – Кисловодск стала самой популярной на Северном Кавказе

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве

В Ставропольском крае на обновление троллейбусного парка потратят 1,5 млрд рублей

В Ставропольском крае на обновление троллейбусного парка потратят 1,5 млрд рублей

Фестиваль по очистке мандаринов снова примет Железноводск

Фестиваль по очистке мандаринов снова примет Железноводск

В Кисловодске пройдет новогодний гастрофестиваль

В Кисловодске пройдет новогодний гастрофестиваль

Чудесное спасение теленка произошло на Ставрополье

Чудесное спасение теленка произошло на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы