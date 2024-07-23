Вестник Кавказа

В Ереване сегодня стреляли

В Ереване сегодня стреляли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в Ереване гремели выстрелы – стрельбу устроил сын известного армянского предпринимателя, лишь недавно вышедший из заключения. Сейчас полиция устанавливает причины стрельбы и ищет пострадавших.

Сегодня в районе 11 часов утра в отдел полиции Эребуни поступил звонок о стрельбе, которую слышали на одной из улиц Еревана.

Столичные полицейские немедленно выехали на место происшествия и по опросу свидетелей установили личность стрелявшего, а также обнаружили на месте происшествия 11 стреляных гильз, передает NEWS.am.

Удалось оперативно задержать и самого стрелявшего – им оказался 46-летний житель столицы, сын известного армянского предпринимателя, лишь недавно вышедший из мест лишения свободы, при нем было и оружие.

Сейчас полицейские выясняют причины стрельбы и ищут пострадавших, отметили в отделе полиции.

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