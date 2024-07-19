Вестник Кавказа

Жительница Армении устроила поножовщину в ресторане

Жительница Армении устроила поножовщину в ресторане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посетительница ресторана в Армении ранила двух мужчин, которые сделали замечание ее подруге. ЧП произошло в Капане (Сюникская область), когда стороны отдыхали в ресторане.

В поножовщину вылился отдых в одном из ресторанов Капана, рассказали в пресс-службе Следкома Армении.

Жительница Сюникской области, женщина 27 лет, находилась в ресторане с подругой. Первая была в нетрезвом состоянии, а вторая громко произносила нецензурные слова.

Посетители, столик которых находился в соседней беседке, сделали замечание о недопустимости брани в публичном месте. Однако ругавшаяся женщина, вместо того, чтобы прислушаться к совету, вступила с мужчинами в конфликт.

Перепалка постепенно разгорелась, и в итоге нетрезвая подруга решила вступиться за подвергшуюся критике приятельницу. Она ударила ножом мужчин 35-и и 46-и лет.

Открыто дело. Подозреваемая арестована. Ей вменяют нанесение тяжкого и легкого вреда здоровью.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1300 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Судить зачинщиков погромов в аэропорту Махачкалы будут на Ставрополье

Судить зачинщиков погромов в аэропорту Махачкалы будут на Ставрополье

Жительница КБР придумала изощренную схему обмана

Жительница КБР придумала изощренную схему обмана

Массовая драка в Дагестане: задержаны участники потасовки

Массовая драка в Дагестане: задержаны участники потасовки

Мошенница нажилась на желании получить пенсию во Владикавказе

Мошенница нажилась на желании получить пенсию во Владикавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы