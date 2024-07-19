Жительница Армении устроила поножовщину в ресторане

Посетительница ресторана в Армении ранила двух мужчин, которые сделали замечание ее подруге. ЧП произошло в Капане (Сюникская область), когда стороны отдыхали в ресторане.

В поножовщину вылился отдых в одном из ресторанов Капана, рассказали в пресс-службе Следкома Армении.

Жительница Сюникской области, женщина 27 лет, находилась в ресторане с подругой. Первая была в нетрезвом состоянии, а вторая громко произносила нецензурные слова.

Посетители, столик которых находился в соседней беседке, сделали замечание о недопустимости брани в публичном месте. Однако ругавшаяся женщина, вместо того, чтобы прислушаться к совету, вступила с мужчинами в конфликт.

Перепалка постепенно разгорелась, и в итоге нетрезвая подруга решила вступиться за подвергшуюся критике приятельницу. Она ударила ножом мужчин 35-и и 46-и лет.

Открыто дело. Подозреваемая арестована. Ей вменяют нанесение тяжкого и легкого вреда здоровью.