В Москве вручили главную награду горских евреев

8 декабря в Москве в Общинном центре горских евреев состоялась ежегодная церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна, которая была учреждена Международным благотворительным фондом СТМЭГИ в честь историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа, ушедшего из жизни в 2015 году.

Премия вручается общественным и религиозным деятелям, а также представителям культуры и науки, которые сделали значительный вклад в сохранение и популяризацию горско-еврейской культуры и языка джуури как в России, так и в других странах мира. Цель премии заключается в сохранении традиций, исторического наследия и культурной самобытности горских евреев.