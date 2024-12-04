В МИД России дали оценку наступлению Израиля в Сирии

В Москве заявили, что действия Израиля в Сирии нарушают соглашение о разграничении.

В МИД России прокомментировали военное наступление Израиля в Сирии. В российском дипломатическим ведомстве считают действия ЦАХАЛ нарушением соглашений 1974 года.

"Действия вооруженных сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, очевидно нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года"

– официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее появились сообщения о занятии Израилем Голанских высот. Армия Израиля также вступила в ряд районов Сирии вблизи границы. Танковые подразделения ЦАХАЛ также были замечены в 20 км от Дамаска.

Израиль не ограничивает свои действия сухопутной операцией. ВМФ и ВВС страны нанесли массированные ракетные удары по флоту Сирии и военным базам сирийской армии, которая сложила оружие перед лицом вооруженной оппозиции.