В МИД России дали оценку наступлению Израиля в Сирии

В МИД России прокомментировали военное наступление Израиля в Сирии. В российском дипломатическим ведомстве считают действия ЦАХАЛ нарушением соглашений 1974 года.
"Действия вооруженных сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, очевидно нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года"
– официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее появились сообщения о занятии Израилем Голанских высот. Армия Израиля также вступила в ряд районов Сирии вблизи границы. Танковые подразделения ЦАХАЛ также были замечены в 20 км от Дамаска.
Израиль не ограничивает свои действия сухопутной операцией. ВМФ и ВВС страны нанесли массированные ракетные удары по флоту Сирии и военным базам сирийской армии, которая сложила оружие перед лицом вооруженной оппозиции.