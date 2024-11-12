Вестник Кавказа

Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялся телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Турции, в рамках которого стороны обсудили события в Сирии, а также вопросы сотрудничества двух стран.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону происходящее в Сирии, а также положение дел на Южном Кавказе, поведала пресс-служба президента Азербайджана.

Эрдоган оценил высокий уровень организации климатической конференции COP29, поздравив Алиева с удачным проведением международного саммита. 

Лидер Азербайджана, в свою очередь, высоко отозвался об активном участии Эрдогана и всей турецкой делегации в конференции.  

Также была затронута обстановка в Сирии. Лидеры двух стран заявили о важности поддержки территориальной целостности и суверенитета арабской республики.

Ильхам Алиев заявил, что Турция может сыграть важную роль в стабилизации ситуации. Баку и Анкара готовы оказать гуманитарную поддержку населению Сирии. 

Также во время беседы были затронуты вопросы партнерства двух стран.

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