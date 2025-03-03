Сколько средств инвестировала Турцию в азербайджанскую экономику?

Прямые инвестиции Турции в экономику Азербайджана превысили $1,2 млрд. В 2024 году Азербайджан инвестировал почти $249 млн.
Азербайджанский Центробанк сообщил, что турецкие инвестиции в Азербайджан в 2024 году превысили $1 млрд.
В регуляторе заявили, что прямые иностранные инвестиции в экономику страны в прошлом году составили $1,219 млрд. Доля турецкий инвестиций в общем объеме ПИИ в АР – 17,3%.
Что касается инвестиций Азербайджана в турецкую экономику, то общая сумма за прошлый год составила почти $249 млрд.
Центробанк АР добавил, что доля азербайджанских инвестиций в Турецкую Республику в общем объеме ПИИ превысила 14%.