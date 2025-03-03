Вестник Кавказа

Сколько средств инвестировала Турцию в азербайджанскую экономику?

Центральный Банк Республики Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямые инвестиции Турции в экономику Азербайджана превысили $1,2 млрд. В 2024 году Азербайджан инвестировал почти $249 млн.

Азербайджанский Центробанк сообщил, что турецкие инвестиции в Азербайджан в 2024 году превысили $1 млрд.

В регуляторе заявили, что прямые иностранные инвестиции в экономику страны в прошлом году составили $1,219 млрд. Доля турецкий инвестиций в общем объеме ПИИ в АР – 17,3%.

Что касается инвестиций Азербайджана в турецкую экономику, то общая сумма за прошлый год составила почти $249 млрд.

Центробанк АР добавил, что доля азербайджанских инвестиций в Турецкую Республику в общем объеме ПИИ превысила 14%.

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