Какое место занимает Южный Кавказ на евразийской карте инвестиционной активности?

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции

Китай, Турция, Иран и страны Персидского залива развивают инвестиционную активность на постсоветском пространстве. Однако государства Южного Кавказа пока отстают в конкуренции за привлечение зарубежного капитала. Расскажем, из каких стран и в какие отрасли идут инвестиции в экономики Азербайджана, Армении и Грузии.

За последние 8 лет объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран Китая, Турции, Ирана и стран Персидского залива в экономики государства бывшего СССР вырос вдвое с 55,5 млрд дол. до более 90 млрд долларов. К основным партнерам за последние 3 года добавились также Саудовская Аравия и Катар.

Обновленные данные о взаимных инвестициях на Евразийском континенте, которые в феврале представил Евразийский банк развития, говорят о том, что Азербайджан ключевая инвестиционная точка на Южном Кавказе. Армения и Грузия значительно отстают по объему привлекаемых инвестиций из таких важных стран-партнеров как Турция, Иран, государства Персидского залива.

Азербайджан

Азербайджан, согласно данным ЕАБР, выступает вторым после России получателем турецких ПИИ – почти четверть от всего объема инвестиций ближневосточной страны на постсоветском пространстве. Для понимания масштаба – примерно те же 3 млрд дол. Турция инвестировала на сегодняшний день во все страны Центральной Азии вместе взятые. Безусловно, крупнейший турецкий проект в Азербайджане – энергетический: разработка месторождения Шах-Дениз. Причем этот инвестиционный интерес взаимный. Азербайджан второй и по объему инвестиций в турецкую экономику. За последние 8 лет объем этих вложений удвоился – с 6,2млрд дол. до 13,1 млрд долларов. Наиболее крупные проекты тоже в энергетике: в частности строительство нефтеперерабатывающего завода STAR Refinery в Измире – крупнейший из пяти реализуемых в стране азербайджанских проектов.

В случае с Ираном, Азербайджан не просто входит в число ключевых инвестиционных направлений, а забирает на себя практически все инвестиции ближневосточной страны на постсоветском пространстве: его доля — 91% от общего объема, или 2,93 млрд долларов. Причем характер накопления иранского капитала в Азербайджане весьма устойчивый – за последние 8 лет объем этих инвестиций более чем удвоился.

Иранский капитал на постсоветском пространстве интересует прежде всего сырьевой сектор – в нем на сегодняшний день концентрируется более 90% всех вложенных средств. Однако в случае с Азербайджаном сотрудничество затрагивает также машиностроение и транспортную отрасль. Уже почти 10 лет в Нефтчалинском районе Азербайджана производят автомобили Khazar (совместный проект автомобильной компании Iran Khodro и «АзерМаш»).

Сам Азербайджан вложился в строительство грузового терминала в иранском городе Астара. На общем фоне инвестиционной активности проект не самый крупный, однако Азербайджан наряду с Казахстаном – единственные постсоветские страны (за исключением России – лидера по инвестициям в Иран после 2022 года), которые имеют возможность и интерес работать в иранской экономике.

Азербайджан также выбирают как точку вложения своего капитала относительное новые экономически игроки на постсоветском пространстве. Так, Саудовская Аравия заметно инвестирует в постсоветские страны лишь с 2021 года – одним из первых проектов королевства стала береговая ветровая электростанция мощностью 500 МВт в Абшеронском и Хызинском районах Азербайджана. Общая стоимость вложений составила на сегодня 238 млн долларов.

Грузия

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на многочисленные сообщения СМИ о том, что Китай за последние годы фактически купил грузинскую экономику и выдавил оттуда традиционных игроков, статистика демонстрирует совершенно иную картину. Около половины китайских инвестиций на постсоветском пространстве накоплены странами Центральной Азии (Казахстан 10,4 млрд дол., Узбекистан 4,3 млрд дол. и Туркменистан 9,5 млрд дол.), еще треть - в России. Вложения Китая в страны Южного Кавказа, включая Грузию, минимальны. Что может порадовать или, напротив, вызвать опасения у Тбилиси в этом плане, так это турецкое направление – общий объем накопленных ПИИ из этой страны значительно отстает от показателей Азербайджана, однако с 2016 года он увеличился в 4,5 раза. Рекордный показатель по региону. В числе наиболее востребованных у турецкого бизнеса отраслей здесь - индустрия гостеприимства, сектор недвижимости, энергетика.

Армения

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В случае с Арменией роль такого стабильного и крупного инвестиционного партнера продолжает играть Иран. За последние 8 лет вложения сюда из ИРИ выросли в 2,4 раза. Сегодня на постсоветском пространстве Армения вторая (после Азербайджана) страна-импортер иранского капитала – накопленные ПИИ составили более 160 млн дол. (около 5% всех ПИИ Ирана в постсоветские страны). Однако несмотря на серьезные геополитические трансформации в регионе и изменения политики Еревана, ближневосточные соседи Армении, за исключением Ирана, пока не торопятся инвестировать в страну. Напротив, в 2024 году был зафиксирован спад инвестиционной активности, в том числе за счет того, что ОАЭ вывели из страны более 30 млн долларов.

Конкуренция за капитал

В целом, как показывает практика, страны Южного Кавказа наиболее успешно развивают либо взаимные инвестиции с другими странами постсоветского пространства, либо со своим ближайшими соседями. В конкуренции за капитал глобальных игроков, прежде всего из Китая, эти страны пока проигрывают государствам Центральной Азии, которые переживают бум интереса зарубежных инвесторов. Однако на постсоветское пространство заходят новые игроки – прежде всего из стран Персидского залива. Так, в 2024 году в пространство постсоветской Евразии начал инвестировать Катар, вложив за полгода более 1,5 млрд долларов. Правда, опять же в Центральную Азию, в Узбекистан. Тем не менее приоритетные отрасли, вызывающие интерес, у новых игроков это туризм, транспорт, энергетика – всё, чем страны Южного Кавказа в перспективе могли бы заинтересовать зарубежных партнеров не в меньшей степени.