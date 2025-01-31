В Азербайджане инвестируют в промышленные зоны более $130 млн

Свыше $130 млн направят на развитие производств в Азербайджане. Новые предприятия дадут более 2,5 тыс рабочих мест.

В Азербайджане в развитие промышленного производства инвестируют дополнительно более 220 млн манатов (более $130 млн).

Сообщается, что средства будут привлечены за счет новых компаний. Всего будет организовано более 2,5 тыс рабочих мест.

Отмечается, что в промышленных зонах откроются новые производства мебели, лекарств, стройматериалов.

Отметим, что в минувшем году новые предприятия дали почти 400 рабочих мест.