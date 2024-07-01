Вестник Кавказа

Нефтяной гигант bp расширит инвестиции в азербайджанском секторе Каспия

Нефтяной гигант bp расширит инвестиции в азербайджанском секторе Каспия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транснациональная нефтегазовая компания bp со штаб-квартирой в Лондоне рассматривает возможности для расширения инвестиций в азербайджанский сектор Каспия.

Транснациональная нефтегазовая компания bp намерена расширить инвестиции в азербайджанский сектор Каспия, сообщил сегодня на выставке IADC Drilling Caspian 2025, проходящей в Баку, вице-президент по скважинам bp по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Рассел Моррис.

"Мы продолжаем активно развивать проекты в Каспийском море, сохраняя высокий темп работы. В настоящее время наблюдается естественное снижение добычи на блоке месторождений АЧГ, тогда как мощности "Шахдениз" задействованы на полную. Мы также планируем начать новые проекты, что позволит нам расширить возможности для инвестирования в Каспийский регион Азербайджана"

- Рассел Моррис

Для этого компания планирует нарастить коэффициент извлекаемости нефти с АЧГ до максимальных уровней, сообщает Report.

Компания bp и ее партнеры уже инвестировали около $85 млрд в развитие Каспийского региона, добыв из месторождения АЧГ добыто порядка 4,4 млрд баррелей нефти, однако у него еще есть ресурсы, цель альянса - не только поддерживать существующую инфраструктуру, но и активно ее развивать, обеспечивая долгосрочную устойчивость, - подчеркнул Моррис.

Что касается месторождения "Шахдениз", то оно обеспечивает около 550 тыс баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а АЧГ - от 340 до 345 тыс баррелей нефти в день, на пике в 2010 году оно достигало 823 тыс баррелей в сутки, еще раз подтвердив свой статус месторождения мирового уровня.

Задача, стоящая сейчас перед нефтедобывающими компаниями, заключается в поиске путей для максимизации извлечения нефти: ее можно достичь, применяя новые технологии и инновационные подходы, - добавил вице-президент bp.

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