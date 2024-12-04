Вестник Кавказа

В Баку заявили о важности усилий для восстановления мира в Сирии

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане надеются на скорейшую нормализацию ситуации в Сирии. В МИД страны отметили важность сохранения территориальной целостности арабской республики в условиях кризиса.

МИД Азербайджана обозначил свою позицию относительно ситуации в Сирии. В Баку заявили о важности диалога между сторонами для стабилизации ситуации в арабской республике. 

"Азербайджанская Республика еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и надеется на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны"

– МИД Азербайджана 

Напомним, в минувшие выходные в Сирии произошел государственный переворот, Башар Асад оставил пост президента и вылетел в Москву, где получил политическое убежище.

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