В Баку заявили о важности усилий для восстановления мира в Сирии

В Азербайджане надеются на скорейшую нормализацию ситуации в Сирии. В МИД страны отметили важность сохранения территориальной целостности арабской республики в условиях кризиса.

МИД Азербайджана обозначил свою позицию относительно ситуации в Сирии. В Баку заявили о важности диалога между сторонами для стабилизации ситуации в арабской республике.

"Азербайджанская Республика еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и надеется на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны"

– МИД Азербайджана

Напомним, в минувшие выходные в Сирии произошел государственный переворот, Башар Асад оставил пост президента и вылетел в Москву, где получил политическое убежище.