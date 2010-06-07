Азербайджан возглавит СВМДА

На будущей неделе в ходе очередного заседания Совета министров иностранных дел Казахстан передаст Азербайджану на три года полномочия страны-председателя Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

На седьмом заседании Совета министров иностранных дел (СМИД), которое пройдет 17 декабря, председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) перейдет от Казахстана к Азербайджану.

Сегодня Комитет старших должностных лиц под председательством заместителя министра иностранных дел Алибека Бакаева и посла по особым поручениям Талгата Калиева при участии генерального секретаря СВМДА, посла Кайрата Сарыбай провел онлайн-заседание по подготовке к заседанию.

Ожидается, что на заседании СМИД будут представлены достижения СВМДА с момента последнего Саммита в Астане в 2022 году и подготовлена основа для председательства Азербайджана в 2024-2026 годах.

Предваряя заседание Комитета, Алибек Бакаев во вступительном слове пожелал ему успешной работы, выразив уверенность в том, что "дух СВМДА", основанный на взаимном уважении и сотрудничестве, будет направлять дискуссии и способствовать достижению продуктивных результатов.

Старшие должностные лица добились прорыва в рассмотрении и доработке ключевых документов для принятия министрами, в частности, консенсуса по проекту Заявления Совета министров СВМДА по случаю 25-й годовщины Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-членами СВМДА, который был подготовлен в качестве главного политического итога заседания СМИД, отметил Бакаев, проинформировал участников встречи об организационных вопросах, призванных обеспечить бесперебойное и эффективное проведение министерского заседания.

Все участники заседания подтвердили общую приверженность государств-членов СВМДА по продвижению многостороннего диалога и сотрудничества.