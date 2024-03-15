В СВМДА подтвердили председательство Азербайджана

Азербайджан будет председательствовать в СВМДА в 2024-2026 годах. Страна будет координировать всю деятельность организации и проведет два мероприятия.

Азербайджан утвердили в качестве председателя в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), страна будет главенствовать в организации с 2024 по 2026 год, сообщает пресс-служба СВМДА.

Решение было принято в ходе совета министров организации, председательство Азербайджана поддержали и поприветствовали все страны-члены СВМДА.

Отмечается, что Азербайджан в течение двух лет будет координировать всю деятельность организации и проведет два мероприятия на высшем уровне – заседание Совета министров СВМДА в 2024 году и Саммит организации в 2026 году. Азербайджан приступит к своим обязанностям во второй половине этого года.