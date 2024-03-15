Азербайджан и Армения могут достигнуть соглашения о мире – Столтенберг

Генсек НАТО убежден, что Баку и Ереван могут дойти до конца в переговорах, то есть заключить мирное соглашение. Такое мнение Йенс Столтенберг выразил в интервью армянским СМИ.

Глава Североатлантического альянса не сомневается в способности Азербайджана и Армении добиться подписания мирного договора – соответствующее заявление Йенс Столтенберг сделал при общении с армянскими журналистами.

Он уточнил, что НАТО не выступает в качестве посредника между сторонами. В то же время, отметил Столтенберг, организация поддерживает принципы, на которых проводятся переговоры.

"Армения и Азербайджан могут преодолеть противоречия и прийти к соглашению о прочном мире"

– НАТО

Столтенберг раскрыл причины своей убежденности. Прежде всего политик указал, что по ряду пунктов согласия уже удалось достичь. Далее он привел исторические примеры других стран, например, Норвегии, откуда он родом, Франции, Британии и Германии: раньше между ними бушевали войны, но сейчас царит мир.