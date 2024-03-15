Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения могут достигнуть соглашения о мире – Столтенберг

Азербайджан и Армения могут достигнуть соглашения о мире – Столтенберг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генсек НАТО убежден, что Баку и Ереван могут дойти до конца в переговорах, то есть заключить мирное соглашение. Такое мнение Йенс Столтенберг выразил в интервью армянским СМИ.

Глава Североатлантического альянса не сомневается в способности Азербайджана и Армении добиться подписания мирного договора – соответствующее заявление Йенс Столтенберг сделал при общении с армянскими журналистами.

Он уточнил, что НАТО не выступает в качестве посредника между сторонами. В то же время, отметил Столтенберг, организация поддерживает принципы, на которых проводятся переговоры.

"Армения и Азербайджан могут преодолеть противоречия и прийти к соглашению о прочном мире"

– НАТО

Столтенберг раскрыл причины своей убежденности. Прежде всего политик указал, что по ряду пунктов согласия уже удалось достичь. Далее он привел исторические примеры других стран, например, Норвегии, откуда он родом, Франции, Британии и Германии: раньше между ними бушевали войны, но сейчас царит мир.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1345 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения и НАТО обсуждают углубление сотрудничества – Столтенберг

Армения и НАТО обсуждают углубление сотрудничества – Столтенберг

Пашинян подтвердил намерение урегулировать отношения с Азербайджаном

Пашинян подтвердил намерение урегулировать отношения с Азербайджаном

Ереван: мы вернем Баку азербайджанские села

Ереван: мы вернем Баку азербайджанские села

Армения возвращает Азербайджану эксклавы

Армения возвращает Азербайджану эксклавы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы