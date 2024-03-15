Армения и НАТО обсуждают углубление сотрудничества – Столтенберг

Возможности для дальнейшего углубления сотрудничества рассматривают Ереван и НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

НАТО в данный момент рассматривает возможности для развития и углубления сотрудничества с Арменией, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Заявление он сделал на встрече с армянским президентом. Мероприятие прошло в резиденции Ваагна Хачатуряна в Ереване, куда Столтенберг прибыл с визитом.

На переговорах стороны дали высокую оценке истории взаимодействия Армении и НАТО, которая длится порядка 30 лет.

"Сегодня мы рассматриваем возможности для еще большего углубления нашего сотрудничества, что еще мы можем совместно сделать"

– генсек НАТО

Хачатурян же заявил, что Армения делает все возможное для достижения мира в регионе.