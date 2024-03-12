Армения нацелилась на развитие сотрудничества с НАТО 

В столице Армении прошла встреча премьер-министра республики с генсеком НАТО. Центральными темами переговоров стали вопросы взаимодействия и урегулирование между Ереваном и Баку.

Армения привержена развитию политического диалога с НАТО и входящими в организацию странами. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян после прошедшей 19 марта в Ереване встречи с генсеком организации.

На переговорах с Йенсом Столтенбергом были рассмотрены вопросы сотрудничества, а также нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.

"В ходе беседы собеседники рассмотрели вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным процессам, обсуждениям вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном"

– правительство Армении

Сотрудничество Армении и НАТО

По итогам диалога с генсеком НАТО Никол Пашинян заметил, что Еревану необходимо продолжать развивать оборонные возможности.

"Мы заинтересованы в продолжении существующего политического диалога и расширении партнерства с НАТО, а также с отдельными государствами - членами организации. В свете событий, происходящих в нашем регионе, для Армении крайне важно усилить и развивать соответствующие оборонные возможности"

– Никол Пашинян

При этом он заверил, что развитие отношений с Североатлантическим альянсом не направлено против стран Южного Кавказа.

"Армения продолжает придерживаться политики регионализации. Наши особые отношения с Грузией и Ираном чрезвычайно важны, и наше любое сотрудничество не может быть направлено против нашего региона"

– армянский премьер

Переговоры с Азербайджаном

Он также выразил надежду на то, что международное сообщество, включая НАТО, окажут поддержку урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

"Ожидаем твердой поддержки международного сообщества, в том числе НАТО, мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, основанного на известных и согласованных принципах, а также однозначного отказа от политики принуждения и угроз"

– глава правительства

Напомним, сегодня генсек НАТО завершает свое трехдневное турне по странам Южного Кавказа. Он начал его с посещения Азербайджана, а затем перебрался в Грузию, откуда потом отправился в Армению.