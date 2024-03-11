Генсек НАТО приедет в Азербайджан, Грузию и Армению

Глава альянса начнет свой визит на Южный Кавказ с посещения Азербайджана. Далее он отправится в Грузию, а затем побывает в Армении.

В ближайшие дни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в тур по странам Южного Кавказа. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Североатлантического альянса.

В воскресенье, 17 марта, глава организации прилетит в Баку. В столице Азербайджана он пообщается с президентом страны Ильхамом Алиевым и с главой МИД Джейхуном Байрамовым.

В понедельник Йенс Столтенберг приедет в Грузию. Там он проведет переговоры с президентом республики Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Завершит свое турне по Южному Кавказу генсек НАТО во вторник. В этот день он встретится с президентом Армении Ваагном Хачатряном и премьер-министром Николом Пашиняном.