Делегация из Астраханской области посетила Карабах

Делегация, возглавляемая губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, нанесла визит в Губадлинский район Азербайджана. Гостей встретили в Зангиланском международном аэропорту.
Делегации показали устройство аэропорта, после ее ознакомили с работами, которые ведутся в детском саду, строящемся Астраханской областью в селе Махрузлу в качестве подарка.
Село Махрузлу сейчас находится на реконструкции. Оно расположено в 19 км от районного центра. В нем планируется соорудить 190 домов, что позволит расселить свыше 800 человек. Общая площадь села составит 197 га.
В ходе визита было отмечено, что Астраханская область внесла большой вклад в восстановление населенного пункта, организовав строительство детского сада, что будет состоять из 3 корпусов и 2 этажей. Это также свидетельствует о тесных связях России и Азербайджана.