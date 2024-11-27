Вестник Кавказа

Делегация из Астраханской области посетила Карабах

Делегация из Астраханской области посетила Карабах
© Фото: АзерТАдж
Делегация во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным нанесла визит в Губадлинский район Азербайджана. Ей продемонстрировали, как идет строительство детского сада, инициированного российским регионом.

Делегация, возглавляемая губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, нанесла визит в Губадлинский район Азербайджана. Гостей встретили в Зангиланском международном аэропорту.

Делегации показали устройство аэропорта, после ее ознакомили с работами, которые ведутся в детском саду, строящемся Астраханской областью в селе Махрузлу в качестве подарка.

Село Махрузлу сейчас находится на реконструкции. Оно расположено в 19 км от районного центра. В нем планируется соорудить 190 домов, что позволит расселить свыше 800 человек. Общая площадь села составит 197 га.

В ходе визита было отмечено, что Астраханская область внесла большой вклад в восстановление населенного пункта, организовав строительство детского сада, что будет состоять из 3 корпусов и 2 этажей. Это также свидетельствует о тесных связях России и Азербайджана.

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