Вестник Кавказа

Между Баку и Астраханью планируется запустить регулярный грузовой поезд

Между Баку и Астраханью планируется запустить регулярный грузовой поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Регулярная поставка грузов по маршруту между иранской Астарой и Астраханью через Баку обсуждается между российской и азербайджанской сторонами. Проект должен быть реализован совместно с Азербайджанскими железными дорогами.

Возможность реализации проекта контейнерного состава по маршруту Астара–Баку–Астрахань рассматривается между азербайджанской стороной и правительством Астраханской области. Об этом поведал заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский. 

"Для обслуживания товаропотока из Азербайджана, Турции, Ирана, Пакистана и Индии, который идет по железной дороге Астара–Баку–Астрахань, у нас работает грузовой хаб. Ежегодно через него проходит порядка ста тысяч тонн различных сельскохозяйственных грузов"

– Илья Волынский

Сообщается, что поезд должны запустить Азербайджанские железные дороги. Руководство транспортной компании уже посетило Астрахань и вынесло положительное заключение относительно возможностей местного логистического комплекса, передает Sputnik Азербайджан.  

В прошлом году логистический комплекс Астрахани прошел необходимую модернизацию для обработки продуктов с непродолжительным сроком годности. Сейчас грузовой хаб может принять свыше 1 млн тонн товаров разного назначения.

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