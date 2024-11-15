Между Баку и Астраханью планируется запустить регулярный грузовой поезд

Возможность реализации проекта контейнерного состава по маршруту Астара–Баку–Астрахань рассматривается между азербайджанской стороной и правительством Астраханской области. Об этом поведал заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский.
"Для обслуживания товаропотока из Азербайджана, Турции, Ирана, Пакистана и Индии, который идет по железной дороге Астара–Баку–Астрахань, у нас работает грузовой хаб. Ежегодно через него проходит порядка ста тысяч тонн различных сельскохозяйственных грузов"
– Илья Волынский
Сообщается, что поезд должны запустить Азербайджанские железные дороги. Руководство транспортной компании уже посетило Астрахань и вынесло положительное заключение относительно возможностей местного логистического комплекса, передает Sputnik Азербайджан.
В прошлом году логистический комплекс Астрахани прошел необходимую модернизацию для обработки продуктов с непродолжительным сроком годности. Сейчас грузовой хаб может принять свыше 1 млн тонн товаров разного назначения.