Вестник Кавказа

Азербайджан займется созданием фруктовых садов в Дагестане

Азербайджан займется созданием фруктовых садов в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан подписал соглашение с Дагестаном о сотрудничестве. Компания из этой страны разобьет на территории российского региона фруктовые сады.

Компания ISFA (Азербайджан) заключила партнерское соглашение с представительством Центра сельского хозяйства России в Дагестане, пишет пресс-служба Минэкономики АР.

Как заявили в ведомстве, в рамках подписанного документа азербайджанские предприниматели разобьют фруктовые сады на территории российского региона.

Бизнесмены намерены создать питомники, а также организовать закладку садов. Общая площадь составит 53 га, тут планируется выращивать сливы, черешню, персики, нектарины.

Стоит добавить, что за первые 9 месяцев 2024 года объем производства с/х продукции в Азербайджане в фактических ценах составил более 10,4 млрд манатов.

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Баку, Азербайджан

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