Азербайджан займется созданием фруктовых садов в Дагестане

Азербайджан подписал соглашение с Дагестаном о сотрудничестве. Компания из этой страны разобьет на территории российского региона фруктовые сады.
Компания ISFA (Азербайджан) заключила партнерское соглашение с представительством Центра сельского хозяйства России в Дагестане, пишет пресс-служба Минэкономики АР.
Как заявили в ведомстве, в рамках подписанного документа азербайджанские предприниматели разобьют фруктовые сады на территории российского региона.
Бизнесмены намерены создать питомники, а также организовать закладку садов. Общая площадь составит 53 га, тут планируется выращивать сливы, черешню, персики, нектарины.
Стоит добавить, что за первые 9 месяцев 2024 года объем производства с/х продукции в Азербайджане в фактических ценах составил более 10,4 млрд манатов.