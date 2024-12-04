Вестник Кавказа

Утверждена численность грузинской армии в 2025 году

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии утвердил численность армии страны на следующий год. Грузинские власти не стали увеличивать штат военных.

Численность грузинских вооруженных сил в 2025 году утверждена парламентов страны

Сообщается, что численность армейского контингента составит 37 тыс человек. Постановление парламента не затронет резервистов, а также штат временных сотрудников Минобороны страны. 

Также численность может быть изменена в случае военного положения. 

Отметим, что служба в армии в Грузии делится на обязательную, контрактную, кадровую и резервную.

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