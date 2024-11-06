Вестник Кавказа

Ставропольские чиновники берут взятки продуктами и стройматериалами

Ставропольские чиновники берут взятки продуктами и стройматериалами
© Фото: прокуратура Ставропольского края
Самая крупная взятка, предложенная правоохранителю на Ставрополье, составила полтора миллиона рублей. Берут мзду ставропольские чиновники и талонами на бензин, и стройматериалами, и даже продуктами.

Самая крупная взятка, которую получили в Ставропольском крае в уходящем 2024 году руководитель подразделения правоохранителей и его заместитель, составила 1,5 млн рублей, заявил прокурор региона Юрий Немкин.

Впрочем, нечистые на руку деньгами чиновники брали взятки не только деньгами, передает "АиФ-Ставрополье".

"Например, сотрудница Роспотребнадзора при проверке продуктового магазина получила от директора торговой точки взятку продуктами. Такую "плату" назначила чиновница за то, что она закроет глаза на ряд нарушений и не будет привлекать директора магазина к административной ответственности"

- Юрий Немкин

Коррупционеры не брезговали и талонами на бензин, и строительными материалами, добавил прокурор края.

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