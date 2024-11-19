Вестник Кавказа

В новые курорты Ставрополья вложат 110 млрд рублей

В новые курорты Ставрополья вложат 110 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На создание инфраструктуры новых курортных зон Ставропольского края в ближайшие годы будет направлено 110 млрд рублей. За пять лет регион намерен нарастить турпоток до 11,5 млн человек.

К 2030 году ежегодный поток туристов в Ставропольский край может достичь 11,5 млн человек, в 2024 году регион примет около 8 млн гостей.

"До 2030 года планируется вложить в инфраструктуру новых курортных зон 110 млрд рублей, а турпоток довести до 11,5 млн человек"

– пресс-служба губернатора региона

Сегодня на Ставрополье реализуется 50 инвестиционных туристических проектов. В будущем они дадут региону новые рабочие места, а также на несколько тысяч расширят номерной фонд края.

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