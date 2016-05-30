Вестник Кавказа

В парламенте осудили президента за попытки остаться у власти в Грузии

Нино Цилосани
© Фото: соцсети Нино Цилосани
Вице-спикер грузинского парламента обвинил президента страны в том, что она пытается остаться у власти. Она подчеркнула, что это говорит о ее проблемах личного характера.

Своими действиями президент Грузии Саломе Зурабишвили похожа на человека, который болезненно цепляется за власть. Об этом заявила вице-спикер парламента страны Нино Цилосани.

"Тот конкретный пост, который она опубликовала, и еще раз сказала, что, несмотря на то, что срок ее полномочий заканчивается, не собирается покидать дворец, это похоже на действия человека, болезненно цепляющегося за власть"

– Нино Цилосани

Она также выразила мнение, что у главы государства явно имеются проблемы личного характера, связанные с истечением срока.

Ранее Саломе Зурабишвили разместила на своих страницах в соцсетях пост с фотографией новогоднего поезда, установленного на площади Орбелиани, где традиционно проходят гуляния. Под фото она написала следующее: "Ну-ка посмотрим, кто уйдет!".

Напомним, недавно президент Грузии заявила, что не покинет свой пост даже после того, как будет избран ее преемник.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
555 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новым вице-спикером парламента Грузии избрали Цилосани

Новым вице-спикером парламента Грузии избрали Цилосани

Китай поделился с Грузией опытом создания ЗСТ

Китай поделился с Грузией опытом создания ЗСТ

Еще два депутата парламента Грузии заразились коронавирусом

Еще два депутата парламента Грузии заразились коронавирусом

Грузия планирует собирать электровозы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы