В парламенте осудили президента за попытки остаться у власти в Грузии

Вице-спикер грузинского парламента обвинил президента страны в том, что она пытается остаться у власти. Она подчеркнула, что это говорит о ее проблемах личного характера.

Своими действиями президент Грузии Саломе Зурабишвили похожа на человека, который болезненно цепляется за власть. Об этом заявила вице-спикер парламента страны Нино Цилосани.

"Тот конкретный пост, который она опубликовала, и еще раз сказала, что, несмотря на то, что срок ее полномочий заканчивается, не собирается покидать дворец, это похоже на действия человека, болезненно цепляющегося за власть"

– Нино Цилосани

Она также выразила мнение, что у главы государства явно имеются проблемы личного характера, связанные с истечением срока.

Ранее Саломе Зурабишвили разместила на своих страницах в соцсетях пост с фотографией новогоднего поезда, установленного на площади Орбелиани, где традиционно проходят гуляния. Под фото она написала следующее: "Ну-ка посмотрим, кто уйдет!".

Напомним, недавно президент Грузии заявила, что не покинет свой пост даже после того, как будет избран ее преемник.