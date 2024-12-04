В Абхазии заявили об отсутствии положительного решения о разморозке финпомощи Москвы

Сухум пока остается без финансовой помощи России: в правительстве РФ не ответили на просьбу предоставить средства на выплаты бюджетникам.

В Абхазии заявили, что Москва не удовлетворила просьбу Сухума о разморозке финансовой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам"

– правительство Абхазии

Сообщается, что письмо было отправлено исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии Валерием Бганбой.

Отметим, что Москва с начала осени приостановила финансовую поддержку Абхазии в социальной сфере. Также Сухум стал получать электроэнергию по коммерческой цене.

Напомним, что в Абхазии осенью произошли протесты на фоне законопроекта об инвестсоглашении с Россией. Оппозиционеры сначала добились отказа властей республики одобрить соглашение, а потом заняли комплекс правительственных зданий, что привело к отставке президента Аслана Бжании.