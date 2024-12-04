Вестник Кавказа

Ситуацию в Грузии может усугубить участие третьих сторон - Турция

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Вмешательство в ситуацию в Грузии третьих сторон может стать причиной углубления кризиса в стране, считает глава МИД Турции. Ежедневные протесты в Грузии длятся уже две недели.

Участие третьих сторон может повлечь обострение ситуации в Грузии, предупредил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы видим, что кризис в Грузии обостряется... Вовлечение третьих сторон может еще больше осложнить развитие событий, усилив напряженность в Грузии"

– министр

По его словам, происходящее сейчас в Грузии показывает наличие хрупкого равновесия на Южном Кавказе.

В Грузии с 28 ноября проходят протестные акции, связанные с решением руководства страны отказаться на четыре года от переговоров с ЕС. Многие акции длятся всю ночь и требуют разгона, спецназ использует водометы и оттесняет участников акций от здания парламента, оппозиционеры используют фейерверки как оружие, а также кидают камни в правоохранителей.

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