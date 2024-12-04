Город Дейр-эз-Зор перешел под контроль оппозиции в Сирии

Крупнейший город на востоке Сирии перешел под контроль вооруженной оппозиции. Сирийскими оппозиционерами заняты уже многие города, в том числе столица.

В Сирии вооруженная оппозиция сообщила о полном контроле над городом Дейр-эз-Зор.

"После освобождения восточных и западных окраин Дейр-эз-Зора и бегства оттуда сил режима и иранских ополченцев мы объявляем город Дейр-эз-Зор и его аэродром полностью освобожденным"

– подполковник единого командования оппозиции Хасана Абдель Гани

Дейр-эз-Зор находится на востоке САР, это крупнейший город в этой части Сирии и важный транспортный узел. Сейчас под контролем оппозиционных сил находятся также крупные города Алеппо, Хама, Хомс и столица Сирии Дамаск.

Ранее в САР было сформировано правительство переходного периода, его главные задачи включают контроль безопасности, поддержание стабильности госинститутов и недопущение распада страны, рассказал сирийский премьер Мухаммед аль-Башир.