Исламские посты в Рамадан, Шавваль, День Арафа, Мухаррам в 2025 году

Пост – одна из форм поклонения Всевышнему. Как его соблюдать? Сколько обязательных постов в исламе? Когда начинается месяц Рамадан в 2025 году? Какая польза от поста?

Пост (ураза) – один из столпов ислама. Главное правило – воздержание от еды и питья в дневное время суток. В 2025 году мусульманам предстоит начать соблюдать обязательный пост уже в марте.

Что такое пост в исламе?

Пост (ураза) – один из видов поклонения Всевышнему в исламе. Ураза является одним из пяти столпов религии вместе с намазом, шахадой (свидетельством веры) закятом (милостыней) и паломничеством.

Исламский пост представляет собой отказ от еды и питья в дневное время суток (от рассвета до заката). Мусульманам дозволено потреблять пищу после заката (ифтар) и перед рассветом (сухур).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост могут не соблюдать:

Беременные и кормящие женщины;

Верующие с хроническими болезнями;

Пожилые люди;

Путники.

При этом им следует при первой возможности возместить пропущенные дни: вернувшийся из путешествия или похода может соблюдать пост после возвращения домой, а больные – после выздоровления.

Запреты во время поста

Помимо запрета на еду и питье днем, мусульманам запрещено курить или нюхать табак, в том числе использовать кальян и электронные устройства с никотином (вейпы, одноразовые сигареты).

Последователям ислама также нельзя в дни воздержания принимать спиртные напитки. Алкоголь в принципе запрещен в исламе, харамом является не только употребление, но и его реализация. То же самое можно сказать и про табак с никотином.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, во время уразы запрещено проглатывать любую мокроту, которая попала в рот (это приравнивается к питью), и специально провоцировать рвоту.

Приверженцам религии в дни поста следует ограничить интимную близость (супружеским парам дозволено вступать в половой контакт, но только после ифтара и до сухура). Помимо этого, нельзя предаваться удовольствиям и развлечениям.

Обязательные и желательные посты в исламе

Исламские посты делятся на два вида: обязательные и желательные. К обязательным относится пост в священный месяц Рамадан, а к желательным – те, которые соблюдал пророк Мухаммед и советовал держать мусульманам.

Пост в Рамадан в 2025 году

Священный месяц Рамадан – девятый в исламском лунном календаре. Именно в этом месяце пророку Мухаммеду был ниспослан Коран. Поэтому мусульмане с нетерпением ожидают наступления Рамадана. О важности поста в Рамадан говорит тот факт, что он является одним из столпов ислама.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующие в этот месяц воздерживаются от еды и питья днем. Отпустить уразу можно после захода солнца. Вечерняя трапеза во время поста называется ифтаром, а предрассветный прием пищи – сухуром.

Пост в месяц Рамадан – обязательный для всех последователей ислама, он длится 30 дней. В 2025 году его начало приходится ориентировочно на 28 февраля (с закатом солнца), а завершение – на 29 марта.

Пост в месяц Шавваль

Месяц Шавваль – десятый месяц в календаре, которые следует сразу за Рамаданом. В первый день месяца Шавваль мусульмане отмечают один из главных праздников – Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

В Шавваль мусульмане соблюдают желательный пост, который длится всего шесть дней, и его можно разбить на части. При этом нельзя его держать в первый день месяца (соблюдение поста в Ураза-байрам является грехом).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующим можно начать поститься как на следующий день после праздника, так и через несколько дней. В Шавваль также разрешено восполнить посты, пропущенные в Рамадан. Сам месяц в 2025 году начнется 30 марта, а завершится 28 апреля.

Первые 10 дней месяца Зуль-хиджа и День Арафа

Еще один желательный пост держат мусульмане в первую декаду месяца Зуль-хиджа. Сам месяц считается последним в исламском лунном календаре. На 10-й день месяца празднуется самый главный праздник в религии – Курбан-байрам.

Пост перед праздником длится 9 дней. Начало месяца в 2025 году выпадает на 28 мая, а сам пост продлится до второй половины дня 5 июня. На этот же день приходится День Арафа, в ходе которого представители ислама держат однодневный пост.

Пост в месяц Мухаррам

Мухаррам – первый месяц в календаре, его приход знаменует наступление нового года в исламе. В 2025 году Мухаррам начнется 26 июня, а значит, в этот день наступит новый 1447 год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особо ценное поклонение в месяц Мухаррам – добровольный пост. Его можно держать как целый месяц, так и один день. Лучшим днем для уразы принято считать День Ашура – 10-й день Мухаррама.

В чем польза уразы?

О достоинствах исламских постов говорят не только хадисы, но и мнения многих ученых. Воздержание оказывает положительное влияние на работу и развитие организма.

Помимо этого, ураза может положить конец всем вредным привычкам, которыми злоупотребляет человек. Любой пост в исламе (даже однодневный) – шаг к укреплению своей веры, а также духовному и физическому очищению.