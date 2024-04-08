Пост в исламе: что такое, правила, как и для чего держать, что нельзя делать

Пост – это один из пяти столпов ислама, то есть предписаний, обязательных для мусульман. Что это такое, как правильно держать пост, сколько он длится и кому можно не держать пост, в чем польза поста в исламе?

Пост относится к числу пяти столпов ислама. Один пост обязателен для мусульман – это пост в месяц Рамадан. Есть и другие, необязательные, но желательные. Правила их соблюдения не отличаются друг от друга.

Что такое пост в исламе?

Пост в исламе (ураза) – форма покорности и поклонения Всевышнему путем воздержания от еды, питья, половых отношений и вредных привычек от рассвета до заката.

Ураза в переводе с арабского означает «воздержаться».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост – один из пяти столпов ислама, наравне с молитвой, паломничеством, милостыней и свидетельством веры.

Как держать пост в исламе?

В пост последователи ислама отказываются от пищи и питья в дневное время суток. Ограничения снимаются в промежутке между ифтаром (вечерний прием пищи) и сухуром (предрассветный прием).

Что нельзя делать во время поста в исламе?

Помимо запрета на трапезу днем, во время поста нельзя курить, принимать лекарства, а также совершать половые акты. Кроме того, запрещено предаваться удовольствиям и развлечениям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для чего держат пост в исламе?

Цель поста – проверить силу своей веры. Он предписан, чтобы укрепить представителей ислама в самодисциплине и точном соблюдении законов Всевышнего.

Кому можно не держать пост в исламе?

От соблюдения уразы освобождаются беременные и кормящие женщины, верующие с хроническими болезнями, пожилые люди, а также путники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но им необходимо при первой возможности восполнить посты. Так, путник может держать уразу после возвращения домой, а больные – после выздоровления.

Что делать, если нарушил пост в исламе?

Если верующий нарушил уразу осознанно, то ему необходимо не только возместить пропущенные дни, но и держать 60-дневный непрерывный пост сверх этого.

В случае непреднамеренного нарушения поста мусульманину следует восполнить день поста после завершения месяца Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нарушение уразы по забывчивости никак не нарушает пост, но только при условии, если последователь ислама прервет совершаемое действие, как только вспомнит о посте.

Стоит добавить, что искупление не распространяется на добровольные посты и касается только обязательных.

В какие дни нельзя держать пост мусульманам?

Пост запрещено держать в праздничные дни – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Кроме того, не рекомендуется поститься только в пятницу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посты в исламе

Помимо обязательного поста в месяц Рамадан, мусульманам рекомендовано держать желательные посты:

девятый, десятый и одиннадцатый дни месяца Мухаррам;

каждый понедельник и четверг;

первые 10 дней месяц Зу-ль-хиджа;

шесть дней в месяц Шавваль;

«белые дни» каждого лунного месяца.

Польза поста в исламе

Посты благоприятно способствуют на развитие и работу организма. Кроме того, он способствует отказу человека от вредных привычек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бесценна польза поста для душевного состояния верующего. В эти дни последователи ислама воспитывают свои тело и дух.

«Пост является щитом, и пусть постящийся избегает всего непристойного и не ведет себя подобно невеждам, если же кто-нибудь (попытается) завязать с ним ссору или станет бранить его, пусть дважды скажет: «Поистине, я пощусь!»

– пророк Мухаммед