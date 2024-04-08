Пост в исламе: что такое, правила, как и для чего держать, что нельзя делать

Пост относится к числу пяти столпов ислама. Один пост обязателен для мусульман – это пост в месяц Рамадан. Есть и другие, необязательные, но желательные. Правила их соблюдения не отличаются друг от друга.
Что такое пост в исламе?
Пост в исламе (ураза) – форма покорности и поклонения Всевышнему путем воздержания от еды, питья, половых отношений и вредных привычек от рассвета до заката.
Ураза в переводе с арабского означает «воздержаться».
Пост – один из пяти столпов ислама, наравне с молитвой, паломничеством, милостыней и свидетельством веры.
Как держать пост в исламе?
В пост последователи ислама отказываются от пищи и питья в дневное время суток. Ограничения снимаются в промежутке между ифтаром (вечерний прием пищи) и сухуром (предрассветный прием).
Что нельзя делать во время поста в исламе?
Помимо запрета на трапезу днем, во время поста нельзя курить, принимать лекарства, а также совершать половые акты. Кроме того, запрещено предаваться удовольствиям и развлечениям.
Для чего держат пост в исламе?
Цель поста – проверить силу своей веры. Он предписан, чтобы укрепить представителей ислама в самодисциплине и точном соблюдении законов Всевышнего.
Кому можно не держать пост в исламе?
От соблюдения уразы освобождаются беременные и кормящие женщины, верующие с хроническими болезнями, пожилые люди, а также путники.
Но им необходимо при первой возможности восполнить посты. Так, путник может держать уразу после возвращения домой, а больные – после выздоровления.
Что делать, если нарушил пост в исламе?
Если верующий нарушил уразу осознанно, то ему необходимо не только возместить пропущенные дни, но и держать 60-дневный непрерывный пост сверх этого.
В случае непреднамеренного нарушения поста мусульманину следует восполнить день поста после завершения месяца Рамадан.
Нарушение уразы по забывчивости никак не нарушает пост, но только при условии, если последователь ислама прервет совершаемое действие, как только вспомнит о посте.
Стоит добавить, что искупление не распространяется на добровольные посты и касается только обязательных.
В какие дни нельзя держать пост мусульманам?
Пост запрещено держать в праздничные дни – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Кроме того, не рекомендуется поститься только в пятницу.
Посты в исламе
Помимо обязательного поста в месяц Рамадан, мусульманам рекомендовано держать желательные посты:
- девятый, десятый и одиннадцатый дни месяца Мухаррам;
- каждый понедельник и четверг;
- первые 10 дней месяц Зу-ль-хиджа;
- шесть дней в месяц Шавваль;
- «белые дни» каждого лунного месяца.
Польза поста в исламе
Посты благоприятно способствуют на развитие и работу организма. Кроме того, он способствует отказу человека от вредных привычек.
Бесценна польза поста для душевного состояния верующего. В эти дни последователи ислама воспитывают свои тело и дух.
«Пост является щитом, и пусть постящийся избегает всего непристойного и не ведет себя подобно невеждам, если же кто-нибудь (попытается) завязать с ним ссору или станет бранить его, пусть дважды скажет: «Поистине, я пощусь!»
– пророк Мухаммед