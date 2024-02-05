Пост после Рамадана: намерение, когда и как держать пост в месяц Шавваль

После Рамадана и Ураза-байрам мусульмане могут держать пост в месяц Шавваль: он длится 6 дней, и награда за него велика. Расскажем о намерении, хадисах и награде, когда и как поститься, можно ли держать пост в месяц Шавваль в пятницу.

После завершения священного для мусульман месяца Рамадан последователи ислама отмечают праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). В 2024 году он празднуется 10 апреля – в первый день месяца Шавваль (щедрый месяц), который также известен небольшим, но особенным постом.

Намерение на пост Шавваль

Перед тем, как начать держать шестидневный пост в месяц Шавваль, представителям ислама нужно совершить намерение, без которого пост не примется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время сухура мусульманин должен произнести дуа на арабском языке. В переводе на русский оно выглядит так:

"Я намереваюсь соблюдать дополнительный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего"

При ифтаре (вечернем разговении) следует произнести следующее:

"Господи, ради Твоего довольства мною я постился, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя дары Твои. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий"

Пост Шавваль 2024 – начало и конец

Пост в месяц Шавваль считается добровольным и необязательным. Однако соблюдающий его будет вознагражден Всевышним как за годовой пост.

Месяц Шавваль в 2024 году начнется 10 апреля, а завершится 8 мая. Его сменит 11-й месяц по исламскому календарю – Зу-ль-Каада (месяц оседлости). В первый день месяца Шавваль мусульмане отмечают священный праздник Ураза-байрам.

Пост длится 6 дней, его можно соблюдать в любые дни месяца, кроме первого, поскольку держать уразу в Праздник разговения нельзя. При этом верующим не обязательно поститься 6 дней подряд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последователи ислама, пропустившие по тем или иным причинам посты в месяц Рамадан, могут восполнить их в Шавваль. Только после этого разрешено держать шестидневный пост. Но можно поступить наоборот: сначала поститься 6 дней в Шавваль, а потом восполнить пропущенные в Рамадан дни до наступления нового Рамадана.

Не держащим пост в Рамадан не запрещено соблюдать шестидневный пост в Шавваль, даже если они не постились все 30 дней. Однако таким не предусмотрено вознаграждение от Аллаха, так как они не соблюдали уразу в Рамадан.

Как держать пост в месяц Шавваль?

Приверженцы ислама могут соблюдать пост в месяц Шавваль как 6 дней подряд, так и разбить его на отдельные дни. Дозволено сделать так, как будет удобнее человеку. Главное, чтобы верующие соблюдали пост 6 дней.

Пост в Шавваль держится также, как и пост в Рамадан или пост в любой другой месяц – от рассвета до заката с отказом от еды и питья в дневное время суток. Не отличаются и все остальные правила поста. То есть единственное отличие поста в Шавваль от Рамадана – в намерении.

Можно ли держать пост в пятницу в месяц Шавваль?

Пост в месяц Шавваль запрещено держать в первый день – Праздник разговения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не стоит соблюдать уразу и в пятницу, однако к этому дню недели можно добавить четверг или субботу. Тогда пост становится дозволенным.

Хадис про пост в месяц Шавваль

О важности поста в месяц Шавваль говорил пророк Мухаммед. В одном из хадисов сказано, что верующий, который держал пост в Рамадан и вслед за ним соблюдает шестидневный пост в месяц Шавваль, равен тому, кто постился на протяжении всей жизни.

В другом хадисе говорится следующее:

"Аллах сделал воздаяние за добро десятикратным, и поэтому месяц как десять месяцев, а пост шести дней – завершение года"

– пророк Мухаммед

Награда за пост в месяц Шавваль

Мусульманин, которые держал пост и в Рамадан, и в Шавваль, будет очищен от грехов со дня своего рождения. Последователи ислама получат за соблюдение обоих постов награду, равную ежедневному посту в течение всего года.

За пропуск поста в Шавваль никакого греха не будет, однако верующие не должны упускать возможность обрести саваб (вознаграждение) от Всевышнего.