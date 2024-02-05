Пост после Рамадана: намерение, когда и как держать пост в месяц Шавваль

После завершения священного для мусульман месяца Рамадан последователи ислама отмечают праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). В 2024 году он празднуется 10 апреля – в первый день месяца Шавваль (щедрый месяц), который также известен небольшим, но особенным постом.
Намерение на пост Шавваль
Перед тем, как начать держать шестидневный пост в месяц Шавваль, представителям ислама нужно совершить намерение, без которого пост не примется.
Во время сухура мусульманин должен произнести дуа на арабском языке. В переводе на русский оно выглядит так:
"Я намереваюсь соблюдать дополнительный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего"
При ифтаре (вечернем разговении) следует произнести следующее:
"Господи, ради Твоего довольства мною я постился, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя дары Твои. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий"
Пост Шавваль 2024 – начало и конец
Пост в месяц Шавваль считается добровольным и необязательным. Однако соблюдающий его будет вознагражден Всевышним как за годовой пост.
Месяц Шавваль в 2024 году начнется 10 апреля, а завершится 8 мая. Его сменит 11-й месяц по исламскому календарю – Зу-ль-Каада (месяц оседлости). В первый день месяца Шавваль мусульмане отмечают священный праздник Ураза-байрам.
Пост длится 6 дней, его можно соблюдать в любые дни месяца, кроме первого, поскольку держать уразу в Праздник разговения нельзя. При этом верующим не обязательно поститься 6 дней подряд.
Последователи ислама, пропустившие по тем или иным причинам посты в месяц Рамадан, могут восполнить их в Шавваль. Только после этого разрешено держать шестидневный пост. Но можно поступить наоборот: сначала поститься 6 дней в Шавваль, а потом восполнить пропущенные в Рамадан дни до наступления нового Рамадана.
Не держащим пост в Рамадан не запрещено соблюдать шестидневный пост в Шавваль, даже если они не постились все 30 дней. Однако таким не предусмотрено вознаграждение от Аллаха, так как они не соблюдали уразу в Рамадан.
Как держать пост в месяц Шавваль?
Приверженцы ислама могут соблюдать пост в месяц Шавваль как 6 дней подряд, так и разбить его на отдельные дни. Дозволено сделать так, как будет удобнее человеку. Главное, чтобы верующие соблюдали пост 6 дней.
Пост в Шавваль держится также, как и пост в Рамадан или пост в любой другой месяц – от рассвета до заката с отказом от еды и питья в дневное время суток. Не отличаются и все остальные правила поста. То есть единственное отличие поста в Шавваль от Рамадана – в намерении.
Можно ли держать пост в пятницу в месяц Шавваль?
Пост в месяц Шавваль запрещено держать в первый день – Праздник разговения.
Не стоит соблюдать уразу и в пятницу, однако к этому дню недели можно добавить четверг или субботу. Тогда пост становится дозволенным.
Хадис про пост в месяц Шавваль
О важности поста в месяц Шавваль говорил пророк Мухаммед. В одном из хадисов сказано, что верующий, который держал пост в Рамадан и вслед за ним соблюдает шестидневный пост в месяц Шавваль, равен тому, кто постился на протяжении всей жизни.
В другом хадисе говорится следующее:
"Аллах сделал воздаяние за добро десятикратным, и поэтому месяц как десять месяцев, а пост шести дней – завершение года"
– пророк Мухаммед
Награда за пост в месяц Шавваль
Мусульманин, которые держал пост и в Рамадан, и в Шавваль, будет очищен от грехов со дня своего рождения. Последователи ислама получат за соблюдение обоих постов награду, равную ежедневному посту в течение всего года.
За пропуск поста в Шавваль никакого греха не будет, однако верующие не должны упускать возможность обрести саваб (вознаграждение) от Всевышнего.