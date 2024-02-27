Пост в месяц Рамадан поможет избавиться от вредных привычек

Священный месяц Рамадан – это время духовного и физического очищения, а значит, самый подходящий момент отказаться от вредных привычек, разрушающих душу и тело. Соблюдая правила Рамадана, можно избавиться от всех пагубных привычек и стать ближе к Аллаху.

Священный месяц Рамадан – это не просто время отказа от еды и питья днем. Во время поста верующий должен избегать всего, что одурманивает его и подталкивает его совершать грехи.

К таким вещам относятся и вредные привычки, которые разрушают не только тело, но и душу. Они делают пост мусульманина недействительным. Каждый верующий должен стремиться избавиться от них в любое время, и особенно – в пост Рамадан, ведь именно этого хочет от него Аллах.

"Он дозволяет вам благое и запрещает скверное"

– сура Араф, аят 157

Конечно, не стоит считать, что за один месяц можно будет избавиться от всего пагубного в себе. Отказ от вредных привычек – не дело нескольких дней или недель. На это следует потратить как минимум несколько месяцев. Однако Рамадан для мусульманина может послужить толчком к физическому и духовному очищению.

Можно ли курить в Рамадан?

Курение, в том числе кальяна, – одна из тех вредных привычек, от которых лучше избавиться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И соблюдение правил месяца Рамадан поможет проявить стойкость и бросить курить. Ведь курить в Рамадан днем строго воспрещается. А употреблять никотин после заката и до восхода солнца можно, но нежелательно.

Здоровый сон в Рамадан

У большинства мусульман в дни поста меняется режим сна. Некоторые предпочитают бодрствовать от ифтара до сухура, другие выбирают непродолжительный и прерывистый сон – все это заметно сказывается на биологических часах.

На самом же деле, во сне днем или ночью нет ничего плохого, если это не приводит к оставлению хороших или приближению плохих деяний.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поэтому важно спать между ифтаром и сухуром, избегая затяжных периодов бодрствования. Перед тем, как отойти ко сну, необходимо проявить умеренность в еде.

Продолжить спать можно после сухура. Кроме того, не стоит потреблять во время ифтара или сухура стимуляторы – кофе или энергетические напитки.

Почему нельзя пить алкоголь в Рамадан?

"Все опьяняющее – хамр, а всякий хамр запретен"

– пророк Мухаммед

Употребление любых алкогольных напитков и блюд с добавлением спиртного в исламе строго запрещено. Применять алкоголь можно исключительно в медицинских целях. Мусульманам нельзя ни покупать спиртное, ни продавать, ни делать, ни наливать его.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Увы, как бы человек ни стремился к идеалу, отрицательные стороны человеческой натуры все равно могут давать о себе знать. И Рамадан дает мусульманам отличную возможность полностью исключить из своей жизни алкоголь.

Более того, в ряде российских регионов во время Рамадана действует запрет на продажу алкоголя. И в целом количество кафе и ресторанов, в которых продают спиртное, сокращается с каждым годом.

Спорт в Рамадан

Заниматься спортом во время Рамадана не запрещено. Наоборот, тренировки только поощряются. Но при этом мусульманину необходимо убедиться, что спорт в это время никак не мешает соблюдению поста и не вредит здоровью.

Если занятия спортом могут повредить здоровью, то мусульманам нужно отказаться от них. Кроме того, необходимо быть готовым к тому, что во время Рамадана физическая форма может ухудшиться, и привычные занятия могут стать более утомительными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спорт также не должен мешать выполнению религиозных обязанностей, таких как намаз, сухур или ифтар. Если происходят накладки по времени, то тренировки можно перенести на позднее время. Важно также выбрать такой вид спорта, который не будет слишком утомительным и не будет угрожать здоровью.

Сабр – терпение в Рамадан

Сабр (в переводе с арабского − терпение, выносливость) – это терпение при исполнении религиозных обязанностей и воздержании от запретного.

Считается, что сабр – это уже половина религии. Он упоминается в Коране свыше 100 раз в разных аятах и значениях.

"Лучшее в этой жизни мы приобрели благодаря терпению"

– Умар ибн-аль Хаттаб

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Терпение – это сила, помогающая перенести сложности. И она же возвращает верующего на нужный путь, делает его уравновешенным и благоразумным.