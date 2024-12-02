Новогодние ярмарки во Владикавказе откроются 13 декабря

В следующую пятницу в столице Северной Осетии откроются ярмарки с новогодними игрушками и сувенирами. Там также можно будет купить живую елку.

Ярмарки, приуроченные к Новому году, начнут работать во Владикавказе с 13 декабря. На них будут продавать живые елки, игрушки для них и сувениры, рассказали в администрации города.

«В преддверии Нового года в разных районах Владикавказа начнут действовать торговые площадки с праздничной атрибутикой. На новогодних базарах можно будет приобрести ели, сосны, елочные украшения и игрушки»

- администрация Владикавказа

Ярмарки будут работать ежедневно с 9 утра до 9 вечера.

Напомним, что в преддверии Нового года власти Северной Осетии усилили контроль за хвойными лесами в республике. Цель – защитить деревья от незаконной вырубки.