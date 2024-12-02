Вестник Кавказа

В Северной Осетии усилили патрулирование хвойных лесов перед Новым годом

В Северной Осетии усилили патрулирование хвойных лесов перед Новым годом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии усилили патрулирование хвойных лесов в преддверии праздников.

Власти Северной Осетии приняли меры против браконьеров, которые "охотятся" на хво йные деревья перед новогодними праздниками. Об этом рассказал глава региона Сергей Меняйло. 

Сообщается, что сотрудники регионального Минприроды проводят рейды по местам возможных вырубок. Под особым вниманием патрулей – Алагирское, Владикавказское и Ирафское лесничества. 

Меняйло напомнил,что несанкционированная вырубка деревьев может стать основанием для возбуждения уголовного дела. 

Глава республики также отметил, что обзавестись хвойным символом праздника можно будет на новогодних ярмарках. Они откроются во Владикавказе 10 декабря.

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