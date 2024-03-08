Экспорт меда из России установил рекорд в 2024 году

Поставки российского меда на мировой рынок в этом году увеличились до рекордного уровня. На экспорт ушло уже более 4 тыс т натурального меда, произведенного в России.

В этом году экспорт из России меда установил рекорд, следует из данных центра "Агроэкспорт".

За одиннадцать месяцев из РФ было вывезено в другие страны более 4 тыс т меда - таких объемов экспорт ранее не достигал.

"Согласно оценкам экспертов, за период январь - ноябрь 2024 года поставки российского меда превысили 4 тыс тонн. Это новый исторический рекорд: ранее за весь календарный год экспорт достигал отметки в 3,8 тыс тонн"

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В текущем году поставки меда за рубеж оказались на 43% выше прошлогодних, уточнили в "Агроэкспорте".

Куда идет российский мед? Главные покупатели продукта - Словакия, Сербия, а также Китай.