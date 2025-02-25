Вестник Кавказа

Узбекистан наращивает экспорт золота

Узбекистан наращивает экспорт золота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан с начала года на треть нарастил экспорт своего золота – страна отправила на внешний рынок драгоценного металла на 1,73 миллиарда долларов, а его доля в общем экспорте страны составила 37,3%.

Главным товаром Узбекистана на внешних рынках становится золото – только за первые два месяца 2025 года драгоценного металла было экспортировано на сумму $1,73 млрд, свидетельствуют данные Национального комитета по статистике.

Объем его поставок за границу в первые два месяца нового 2025 года вырос на 31,3%, выросла и доля золота в общем объеме экспорта страны – сейчас она составляет 37,3% против 36,3% за те же два месяца годом ранее, передает Trend.

Общий внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-февраль составил $10,8 млрд, показав рост на 9,9% ($973,3 млн), при этом экспорт достиг $4,64 млрд, увеличившись на 27,7% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, за счет снижения импорта внешнеторговый баланс остался отрицательным, его дефицит составляет $1,56 млрд, говорится в материалах Нацкомстата страны.

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