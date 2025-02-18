Вестник Кавказа

Узбекистан активизировал за добычу редкоземельных элементов

Узбекистан активизировал за добычу редкоземельных элементов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Узбекистана в ближайшее время намерено запустить 76 проектов для увеличения добычи и переработки редких минералов: в их производство будет инвестировано 2,6 миллиарда долларов.

В ближайшие три года в Узбекистане заработают 76 проектов, охватывающих добычу и переработку 28 редких минералов, в них будет вложено $2,6 млрд, сообщил сегодня президенту страны Шавкату Мирзиееву министр горнодобывающей промышленности и геологии Бобир Исламов.  

В стране обнаружены богатые месторождения более 30 металлов, в том числе редких – таких, как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан, сообщил министр, передает Podrobno.uz.

Это направление раньше особо не рассматривалось, что сдерживало привлечение инвестиций в поиск редкоземельных металлов и редких минералов, переработку техногенных отходов и производство готовой продукции.

Сейчас же в стране создадут специализированные технопарки в Ташкентской и Самаркандской областях, богатых молибденом и вольфрамом, что значительно расширит эту сферу, отметил министр.

Также ведомство направит дополнительное финансирование на геологоразведочные и научно-исследовательские работы в этой области, заверил президента Исламов.

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