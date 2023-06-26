Вестник Кавказа

Мед из Дагестана начнут поставлять в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Палатка с медом в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В этом году впервые дагестанский мед будет экспортироваться в ОАЭ и Саудовскую Аравию. При этом сначала мед будет отправлен на переработку и упаковку в другой регион России - в Дагестане отсутствуют необходимые производственные цеха.

Осенью в страны Аравийского полуострова планируется отправить первую партию дагестанского меда.

"Ассоциация пчеловодов Дагестана заключила контракты на поставку меда в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Первые 20 тонн планируем отправить в октябре этого года"

– глава ассоциации пчеловодов Дагестана Надир Ахмедов

Горный климат и хорошая экология в Дагестане обеспечивают высокое качество меда, но техническая база для переработки продукта в регионе отсутствует, добавил Ахмедов.

"В регионе нет сертифицированного цеха по переработке и розливу меда для экспорта. В этом деле требуется господдержка. Вынуждены будем вывозить мед в другие регионы, где есть подобные цеха"

– пчеловод

Он отметил, что в Дагестане области пчеловодства есть куда развиваться, необходима лаборатория по определению качества продукта, цеха для розлива меда. Также нужны специалисты по лечению болезней пчел. В перспективе в регионе можно заняться селекцией пчел и восстановлением популяции серой горной кавказской пчелы, добавил Ахмедов, передает ТАСС.

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