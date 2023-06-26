У Северной Осетии будет новый бренд "Мед Алании"

Торгово-промышленная палата Северной Осетии и ассоциация пчеловодов республики подписали соглашение о создания бренда "Мед Алании", сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.
Соглашение было подписано в ходе конференции "Молодежное предпринимательство в РСО-Алания". Время возможностей", прошедшей во Владикавказе, по его условиям бренд "Мед Алании" получит производитель, чья продукция будет соответствовать стандартам, разработанным ТПП совместно с ассоциацией пчеловодов и зарегистрированным в республиканском центре "Мой Бизнес", передает "Интерфакс".
Министр экономического развития республики Заур Кучиев также сообщил, что в 2022 году в регионе поддержали финансами социальных и молодых предпринимателей, а во втором полугодии стартует новая программа их поддержки.