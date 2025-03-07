Вестник Кавказа

Грузия нарастила экспорт фруктов

Грузия нарастила экспорт фруктов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт фруктов и орехов из Грузии вырос на 14% за прошлый год. Поставки фруктов остаются одной из важнейших статей доходов грущинской казны.

Грузия увеличила поставки фруктов и орехов за границу. За прошлый год общая стоимость экспорта аграрной продукции составила $236 млн, что на 14% превысило показатели 2023 года, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны. 

Сообщается, что значительно возрос экспорт фундука и черники – на 20% и 33% соответственно. Поставки орехов и ягод принесли Грузии почти $25 млн. Также на 13% зафиксирован рост экспорта персиков и нектаринов. 

Отметим, что фрукты являются второй статьей грузинского экспорта после напитков.

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