Грузия сама будет перерабатывать аккумуляторы

Первый завод по переработке использованных аккумуляторов создадут в Грузии. Планируется, что он сможет целиком удовлетворить соответствующие потребности страны.

Предприятие по переработке старых аккумуляторов появится в ближайшие годы в Рустави (Квемо Картли), о планах открытия завода рассказал замглавы Минсельхоза Грузии Соломон Павлиашвили.

В данный момент в Грузии можно сдать использованные аккумуляторы в несколько пунктов, но перерабатываются они в других странах. Новый проект призван закрыть этот пробел.

Замминистра уточнил, что строительством займется компания "Рексол". Оно будет вестись при поддержке Минсельхоза и программы "Производи в Грузии", подрядчик – итальянская "Энджитек".

""Рексол" активно сотрудничает с банками, в результате чего в данный проект будет вложено около 30 млн лари инвестиций и трудоустроено до 50 человек"

– Павлиашвили

Чиновник добавил, что завод будет действовать в Рустави. Он разместится на площади примерно 4,5 га.

Завод сможет перерабатывать все аккумуляторы, которые используются в Грузии. Начальный этап его реализации завершится через год. Запуск планируется через 1,5 года после ратификации договора.

В перспективе предприятие будет перерабатывать также и шины, соответствующее оборудование закупят у турецких поставщиков.