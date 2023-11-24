Что нужно знать перед поездкой в Рустави?

В Грузии много древних крепостей и монастырей, а также природных достопримечательностей, но не меньше внимания заслуживают грузинские города и деревни. Для однодневной поездки из Тбилиси подойдет Рустави. Он понравится любителям истории, советской архитектуры и городского туризма.Расскажем, где находится Рустави, как туда добраться и что посмотреть.

Хотя Рустави - это очень древний город, который относится как минимум к IV веку до н. э., масштабно разрастаться он начал с конца XIX века. Индустриальным центром этого моногорода советской эпохи в 1940-х годах стал Руставский металлургический завод. Четвертый по площади и населению город Грузии наиболее известен в качестве крупнейшего авторынка Кавказа, а также как место, где находится автодром "Рустави" - последняя гоночная трасса, построенная при советской власти.

Где находится Рустави?

Рустави - это крупнейший город грузинского края Квемо-Картли, он расположен на юго-востоке страны. Как и многие другие города в этой части Грузии Рустави лежит на берегах реки Куры. Расстояние от Рустави до центра Тбилиси составляет около 25 км. Еще меньшее расстояние отделяет Рустави от границы с Азербайджаном.

Рустави расположен в менее чем 30 км к юго-востоку от Тбилиси, на автомобиле до центра города можно доехать за 35 минут. Через еще 40 минут будет таможенный пост "Красный мост" и граница с Азербайджаном. Однако из Грузии в Азербайджан сейчас можно попасть только по воздуху, как минимум до 2 апреля. Те, у кого есть в доступе внедорожник, могут совместить посещение Рустави с пещерным монастырским комплексом Давид-Гареджи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться от Тбилиси в Рустави?

Самый простой способ добраться до Рустави из Тбилиси - это маршрутка: они ходят каждые 10-15 минут на протяжении всего дня, с 7:00 до 23:00. Ехать до Рустави из Тбилиси на маршрутке около 50 минут, если большие пробки, то может и дольше, стоимость проезда - 2,5 лари. В следующем году планируется открытие автомагистрали, которая сильно сократит время в пути.

Уехать можно с автовокзала Дидубе, от Дворца спорта в Сабуртало, с автовокзала Исани и с Привокзальной площади перед центральным железнодорожным вокзалом Тбилиси (около выхода из метро).

Через Рустави маршрутки едут по главной улице, проспекту Мегоброба, а затем пересекают реку. Чтобы добраться обратно в Тбилиси, можно сесть в любую маршрутку, идущую в противоположном направлении, например, на автобусной остановке на проспекте Мегоброба.

Пассажирские поезда, соединяющие Тбилиси с Гардабани, расположенным южнее, останавливаются и в Рустави. Поезд отправляется ежедневно: в 7:10 утра и 19:00. Время в пути около 50 минут, стоимость проезда 50 тетри. Железнодорожный вокзал Рустави расположен на восточном берегу реки, примерно в 1,6 км от центра.

Также в Рустави из Тбилиси можно доехать на такси, цена поездки в одну сторону составит 25-30 лари.

Как передвигаться по Рустави?

Город разделен на две части: новую (жилые микрорайоны на западном берегу Куры) и старую на противоположном берегу. Городские автобусы 2, 3, 4 и 6 отправляются от гостиницы "Рустави", затем едут по главной улице и пересекают реку, а затем останавливаются у металлургического завода. Стоимость проезда в автобусе составляет 50 тетри, и его можно оплатить банковской картой или тбилисской транспортной картой, наличные деньги не принимают.

Что посмотреть в Рустави?

Советские микрорайоны

Если начать осматривать Рустави с западной (новой) части города, невозможно не увидеть высокие здания в стиле брутализма. Каждый микрорайон (всего их 21) занимает целый квартал и включает все необходимое для жизни: жилые дома, магазины, детские сады, школы и другие общественные учреждения. Часть зданий была построена после Второй мировой войны немецкими военнопленными. Некоторые из этих многоэтажек были модернизированы, где-то сохранились барельефы. В центре нового Рустави находится транспортная развязка и памятник Шота Руставели. Рядом находится действующая гостиница "Рустави" 1989 года постройки, напоминающая по форме открытую книгу. Перед фасадом из светлого камня с высокой аркой в центре находится каменная лестница и фонтан со скульптурной композицией. На нижнем уровне отеля находится ресторан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, расположенная недалеко от развязки в 9-м микрорайоне, является главной православной церковью города. Несмотря на старинный вид, это молодая церковь, храм освятили только в 2011 году, а строился он 10 лет. Но интересно, что строили церковь сами жители Рустави, от начала до конца следуя традиционным технологиям XI века. При возведении храма не использовался цемент и железобетон, а строительную смесь делали с добавлением яичного желтка. Крестово-купольный дизайн и фасад церкви вдохновлены собором Никорцминда, расположенным в Раче.

Архитектура Старого Рустави

В то время как в микрорайонах доминирует бруталистская архитектура, Старый Рустави украшен более разнообразно. Стоит обратить внимание на здание городской администрации, Драматический театр, Музыкальную школу на улице Руставели и железнодорожный вокзал. Рядом с площадью Свободы, перед мэрией, располагается скульптурная композиция "Оркестр". Проспект Мегоброба простирается через весь Рустави и заканчивается на площади Свободы, а далее идут два парка: парк Костава и парк Гейдара Алиева.

Руставский металлургический завод

Руставский металлургический завод был основан в 1941 году, это был первый металлургический завод на Кавказе, производивший бесшовные трубы из железа и алюминия. Первая сталь на заводе была произведена в апреле 1950 года. Как и Зестафонский завод ферросплавов, открытый в октябре 1933 года, Руставский металлургический завод функционирует и теперь (был остановлен в 1999-2009 годах). Интересна и обширная территория вокруг завода.

Исторический музей

Музей истории Рустави, основанный в 1950 году, рассказывает об истории города от среднего бронзового века до советского периода. Экспонаты на верхнем этаже посвящены деятельности Металлургического завода. Музей открыт с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье. Билет стоит 5 лари. Вход в музей расположен со стороны улицы Гиви Одишария. Рядом с музеем находится комплекс крытых бассейнов "Чайка", украшенный одной из лучших в Рустави мозаик советской эпохи. Неподалеку находится стадион "Металлург". Также в Рустави есть стрит-арт.

Парк культуры и отдыха

Парк Рустави простирается на юг вдоль реки, это главное место для семейных прогулок. В центре парка находится длинное озеро, окруженное пешеходной и велосипедной дорожками. Чтобы обойти озеро неторопливым шагом, потребуется около часа. По озеру можно покататься на катамаранах.

Крепость Рустави

Это старейшее сохранившееся сооружение в Рустави (IV век н.э.) расположено на территории Руставского парка у южной оконечности озера. Когда-то Руставская крепость была одним из укреплений, возведенных вокруг Тбилиси для защиты столицы. В 1265 году крепость была взята войсками Золотой Орды, ее раскопали только в 1940-х годах, когда закладывали фундамент металлургического завода. Крепость служила важным административным форпостом Иберийского царства. Теперь от нее остались лишь стены, очертания оборонительных башен и фундаменты построек, но в восточной части крепости есть реконструированная кирпичная арка и вход в туннель, ведущему к каналу.