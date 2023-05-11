Что нужно знать о Квемо-Картли: крепости, каньоны и немецкое наследие юга Грузии

Квемо-Картли - место контрастов: песчаного цвета равнины и зеленые луга, живописные ущелья, уютные села и древние крепости. Это исторический регион Грузии, который начинается от Тбилиси и простирается вдоль границ с Азербайджаном и Арменией. Расскажем, где находится Квемо-Картли, как туда добраться из Тбилиси, почему стоит туда поехать и что посмотреть.

В Квемо-Картли расположен Дманиси - один из самых важных археологических памятников Грузии, а также несколько старейших православных церквей региона. В Квемо-Картли можно узнать поподробнее о немецком наследии Грузии, прогуляться по каньонам и национальным паркам, а также увидеть, где в XII веке состоялось одно из самых значительных военных сражений в истории Грузии - Дидгорская битва. В отличие от более популярных областей вокруг, в Квемо-Картли туристы приезжают реже. Это и понятно, достопримечательности этого края не входят в топы по Грузии, внимания туристов удостаивается в основном Рустави - главный город Квемо-Картли. Но главные красоты региона лежат за его пределами.

Где находится Квемо-Картли?

Квемо-Картли находится на юго-востоке Грузии, этот край граничит с Азербайджаном и Арменией. Из грузинских мхаре соседствует с Самцхе-Джавахети на западе, с Мцхета-Мтианети и Шида-Картли на севере, с Кахетией на востоке. На севере Квемо-Картли также граничит с о столицей Тбилиси. Административный центр Квемо-Картли Рустави расположен всего в 30 км от Тбилиси.

Как добраться в Квемо-Картли из Тбилиси самостоятельно?

В Квемо-Картли соседствует с Тбилиси, поэтому до верхних границ региона достаточно близко добираться добраться на маршрутке или такси. Если хочется углубиться в Квемо-Картли сильнее, лучше взять напрокат автомобиль или поехать с экскурсией или на туристическом трансфере, поскольку все интересные места разбросаны по региону, и передвигаться только на общественном транспорте будет сложно. Маршрутки в регион Квемо-Картли отправляются из Тбилиси с автовокзала Ортачала. В Цалку каждый день в 9 утра отправляется маршрутка, на которой можно добраться до каньона Дашбаши. Проезд стоит 13 лари, время в пути около 2 часов.

Как добраться в Рустави из Тбилиси?

В Рустави есть величественная советская архитектура, красивые парки и исторический музей недалеко от крепости. в южной части города находится металлургический завод. Маршрутки отправляются от автовокзала Дидубе и других точек города на протяжении всего дня, начиная с 7 утра. Билеты стоят несколько лари. Сейчас время в пути занимает около 40 минут, обещают, что со строительством в следующем году новой автомагистрали от Тбилиси до Рустави можно будет доехать за 15 минут. Поскольку Рустави находится недалеко от Давид-Гареджи (в 40 км или часе езды), посещение Рустави часто входит в посещение пещерного монастыря с экскурсией.

Что посмотреть в Квемо-Картли?

Каньон Дашбаши

Дашбашский каньон - это, пожалуй, самая известная достопримечательность Квемо-Картли. Главная точка протянувшегося на 8 км по речной долине каньона - это водопад. До недавнего времени Дашбаши посещали меньше, но в 2022 году там построили стеклянный смотровой мост, который назвали Алмазным. Вокруг Цалки есть и другие каньоны, в том числе в Бешташени.

Дидгорский монумент

Мемориал Дидгорской битвы расположен в часе езды к северу от Асурети или в полутора часах езды к западу от Тбилиси. Пейзажи вокруг, так же как и дорогу к мемориальному комплексу, впечатляют не меньше монумента, построенного в 1976 году. Мемориал, расположенный на нескольких холмах, включает в себя амфитеатр, серию скульптур и небольшую церковь. Дидгорская битва состоялась на этих холмах в 1121 году, когда армия под руководством Давид Строитель одержала победу над сельджукскими войсками, после чего Тбилиси стал столицей объединенной Грузии.

Крепость Самшвилде

Руины крепости Самшвилде, расположенные в центральной части Квемо-Картли недалеко от города Тетрицкаро, представляют собой один из древнейших цитаделей Картлийского царства. Это место было основано в III веке до н. э. и находилось под властью различных династий, пока не было заброшено в XIII веке. Помимо цитадели, которая лишь частично сохранилось, здесь можно увидеть городские стены и несколько религиозных памятников и других сооружений. Здесь нужно не пропустить руины средневекового православного собора VIII века, который называется Самшвилдский Сион. Доступ к крепости и каньону возможен только пешком по тропе, путь наверх занимает около получаса.

Крепость Биртвиси

Биртвиси - еще один каньон с крепостью в Квемо-Картли, популярный среди туристов. Расположенная примерно в 25 км к северу от Самшвилде крепость также построена около каньона. Биртвиси представляет собой руины среди известняковых скал и отвесных обрывов. Проход к крепости осуществляется по пешеходной тропе от села Тбиси через лес. По сравнению с Самшвилде добираться сюда сложнее, нужно выделить не менее 3-4 часов.

Немецкие поселения

Швабские немцы из Вюртемберга впервые прибыли в Грузию в 1817 году. Это были в основном семьи виноделов и ремесленников. Было основано несколько крупных поселений, в том числе в Тбилиси, Болниси, Сартичале, а также Триалети и Асурети. Триалети был основан как поселение Александерсгильф в 1860 году семьями из колонии Елизаветталь, которая сейчас называется Асурети. Она была основана одной из первых, в 1818 году. Лютеранская церковь в Асурети, построенная в 1871 году, была несколько лет назад отреставрирована. В Триалети также есть красивая лютеранская церковь, построенная из темного камня в 1862 году. Около нее сохранилось еще несколько исторических фахверковых зданий.

Цалка

Цалка - небольшой город, расположенный на западной окраине Квемо-Картли. В этом районе есть несколько интересных достопримечательностей, в том числе монастырь Трех Иерархов в селе Берта, крупнейшее в Грузии Цалкинское водохранилище, несколько каньонов и древние петроглифы. В самом городе стоит увидеть колоритную цалкинскую мечеть.

Тетри-Цкаро

Тетри-Цкаро очень маленький город, но в нем удобно останавливаться на ночлег, поскольку он расположен прямо в центре Квемо-Картли. А в 7 минутах езды от города находится начало тропы к крепости Самшвилде. В городе можно увидеть советские и бруталистские постройки, в том числе и с мозаикой. На ближайшей к городу реке Чивчави есть небольшие водопады. Вдоль южной окраины города проходит железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Манглисский собор

Церковь Пресвятой Девы Марии в селе Манглиси восходит к IV веку, что делает ее одним из старейших православных храмов в Грузии. До VII века в церкви хранилась часть Животворящего Креста. Храм построен в форме тетраконха с четырьмя апсидами.