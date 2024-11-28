Вестник Кавказа

Туризм может принести Грузии $4,5 млрд в этом году

Туризм может принести Грузии $4,5 млрд в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доходность туризма в Грузии вырастет в 2025 году, следует из прогноза инвестбанка. Ожидается, что туризм принесет стране $4,5 млрд.

Доходы туристического сектора Грузии в текущем году могут достигнуть $4,5 млрд, считают в инвестиционном банке Galt&Taggart.

Согласно прогнозу, в 2025 году доходы туризма вырастут на $100 млн или 2,3% к прошлогодним данным. В 2024 году рост составил 7%, из $4,4 млрд российские визитеры принесли стране $850 млн.

Ожидается, что в этом году турпоток в Грузию продолжит расти.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что в 2025 году Грузию посетят 5,3 млн туристов против 5,1 млн в 2024 году"

– сообщение банка

Подготовлен также пессимистический сценарий, согласно ему падения турпотока также не ожидается, отрасль поддержит растущий спрос среди путешественников из стран Ближнего Востока и Азии.

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