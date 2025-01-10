Вестник Кавказа

Турпоток в Грузию может составить 8 млн человек в этом году

Пляж в Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузия ожидает роста туристического потока в 2025 году. Согласно прогнозам, он может достичь 8 млн человек, а доходы выйдут на новый рекорд.

Турпоток в Грузию может увеличиться до 8 млн человек, считают в администрации туризма Грузии.

В этом году рост турпотока прогнозируется на уровне 8%. В 2024 году в стране побывали 7,4 млн визитеров, в 2025 году ожидается на 600 тыс человек больше. Ожидаемый рост турпотока – 8%.

Кроме того, в Грузии ждут нового рекорда по доходам от туристической отрасли - $4,7 млрд.

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