Вестник Кавказа

Рекордные доходы от туризма ждут Грузию в 2025 году

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы принесут Грузии рекордно высокие доходы по итогам текущего года, такой прогноз дали власти страны. При этом Тбилиси намерен продолжить столь же активно развивать туристический сектор, поддерживая близкое сотрудничество с частным бизнесом.

Доходы от туризма установят новый рекорд в Грузии за 2025 год, считает правительство страны. Соответствующее заявление сделала замминистра экономики страны Мариам Квривишвили.

"К концу года, согласно нашему текущему прогнозу, который уже представлен частному сектору, страна достигнет нового рекордного показателя"

– замглавы Минэкономики

Она озвучила и ожидаемую сумму доходов бюджета от туристического сектора. По словам чиновницы, речь идет о $4,7 млрд.

Квривишвили заверила, что правительство и дальше будет работать над обеспечением стабильного развития туризма. При этом сотрудничество с частным сектором, безусловно, будет продолжено.

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